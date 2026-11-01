Bloß keine Pillen! Senior schlug Polizist

Kurioser Einsatz im benachbarten Liechtenstein: Am Freitagabend wurde die dortige Landespolizei um Unterstützung gebeten, weil der Bewohner eines betreuten Wohnheims partout nicht seine Medikamente nehmen wollte und das Personal bedrohte.
Beim Eintreffen der Polizeipatrouille öffnete der Bewohner zwar sogleich seine Zimmertür, zu Kompromissen war allerdings nicht bereit. Stattdessen baute er sich bedrohlich vor den Beamten auf. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, und dem Hinweis, dass alles nur zu seinem Besten sei, verweigerte der Mann jede Form der Kooperation.
Turbulente Amtshandlung
Schließlich sahen sich die Polizisten dazu gezwungen, dem Renitenten Handfesseln anzulegen. Im Zuge der Amtshandlung gelang es dem Wüterich, einem der Polizisten einen Faustschlag zu versetzen. Der Beamte erlitt dabei eine leichte Verletzung im Gesichtsbereich. Am Ende musste sich der Heimbewohner dann doch ärztlich untersuchen lassen, im Anschluss wurde er in eine geeignete Einrichtung eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.