Bloß keine Pillen! Senior schlug Polizist

Beim Eintreffen der Polizeipatrouille öffnete der Bewohner zwar sogleich seine Zimmertür, zu Kompromissen war allerdings nicht bereit. Stattdessen baute er sich bedrohlich vor den Beamten auf. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, und dem Hinweis, dass alles nur zu seinem Besten sei, verweigerte der Mann jede Form der Kooperation.