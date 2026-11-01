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Beamter verletzt

Bloß keine Pillen! Senior schlug Polizist

Vorarlberg
01.11.2026 17:45
In Liechtenstein hat die Polizei am Freitagabend einen ungewöhnlichen Einsatz absolviert ...
In Liechtenstein hat die Polizei am Freitagabend einen ungewöhnlichen Einsatz absolviert (Symbolbild).(Bild: Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Kurioser Einsatz im benachbarten Liechtenstein: Am Freitagabend wurde die dortige Landespolizei um Unterstützung gebeten, weil der Bewohner eines betreuten Wohnheims partout nicht seine Medikamente nehmen wollte und das Personal bedrohte.

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Beim Eintreffen der Polizeipatrouille öffnete der Bewohner zwar sogleich seine Zimmertür, zu Kompromissen war allerdings nicht bereit. Stattdessen baute er sich bedrohlich vor den Beamten auf. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, und dem Hinweis, dass alles nur zu seinem Besten sei, verweigerte der Mann jede Form der Kooperation.

Turbulente Amtshandlung
Schließlich sahen sich die Polizisten dazu gezwungen, dem Renitenten Handfesseln anzulegen. Im Zuge der Amtshandlung gelang es dem Wüterich, einem der Polizisten einen Faustschlag zu versetzen. Der Beamte erlitt dabei eine leichte Verletzung im Gesichtsbereich. Am Ende musste sich der Heimbewohner dann doch ärztlich untersuchen lassen, im Anschluss wurde er in eine geeignete Einrichtung eingeliefert.

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