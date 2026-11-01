Felsbrocken krachen auf fahrende Autos

Gegen 9.45 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe wegen abrutschender Felsmassen ein. Betroffen waren zwei Bereiche entlang der Bregenzerwaldstraße (L200): Zum einen der Straßenabschnitt bei der Maldonerbachbrücke in Müselbach sowie eine Passage auf dem Gemeindegebiet von Egg. Das lose Material prallte dabei teils auch auf Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn unterwegs waren – Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden.