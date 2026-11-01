Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steinschläge auf L200

Felsbrocken krachen auf fahrende Autos

Chronik
01.11.2026 12:45
An der L200 gingen fast zeitgleich zwei Felsstürze ab.
An der L200 gingen fast zeitgleich zwei Felsstürze ab.(Bild: Shourot Maurice)
Am Sonntagvormittag kam es auf der Bregenzerwaldstraße zu gefährlichen Szenen. An zwei nicht weit voneinander entfernten Orten lösten sich nahezu zeitgleich Gesteinsbrocken. Dabei wurden auch passierende Pkw getroffen. Die wichtige Verkehrsader ist aufgrund der Gefahrenlage aktuell nur bedingt passierbar.
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 9.45 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe wegen abrutschender Felsmassen ein. Betroffen waren zwei Bereiche entlang der Bregenzerwaldstraße (L200): Zum einen der Straßenabschnitt bei der Maldonerbachbrücke in Müselbach sowie eine Passage auf dem Gemeindegebiet von Egg. Das lose Material prallte dabei teils auch auf Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn unterwegs waren – Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden.

Die L200 ist zwischen Müselbach und Egg derzeit nur erschwert passierbar.
Die L200 ist zwischen Müselbach und Egg derzeit nur erschwert passierbar.(Bild: Shourot Maurice)

Knapper Abstand
Auffällig bei den Ereignissen: Die beiden Unglücksstellen befinden sich lediglich einen knappen Kilometer voneinander entfernt. Infolge des doppelten Felssturzes kommt es derzeit im betroffenen Streckenabschnitt zu massiven Behinderungen, die Landesstraße kann vorerst nur mit Einschränkungen passiert werden. Auch der Landesgeologe ist vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
01.11.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
4° / 6°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 10°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
190.885 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
98.479 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
78.150 mal gelesen
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1756 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1464 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Chronik
Steinschläge auf L200
Felsbrocken krachen auf fahrende Autos
Coup in Feldkirch
Einbruch in Tankstelle: Täter auf der Flucht
Alarm im Ambergtunnel
Sechs Menschen retten sich aus brennendem Kleinbus
Krone Plus Logo
Das Ende begleiten
„Viele reden während des Sterbens von Schönem“
Lustenau in Salzburg
Nur einen Tag nach Halloween zum Gruselgegner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf