Jobsuche mit 60: „300 Bewerbungen, 300 Absagen“

Fast sein gesamtes Berufsleben lang war Thomas Traunwieser in der internationalen Automobilindustrie beschäftigt. Aufgrund einer Mehlallergie musste der gelernte Bäcker jung seinen ersten Beruf an den Nagel hängen. Doch davon ließ sich der Hohenemser nicht unterkriegen. Er bildete sich weiter aus und zeichnete in den folgenden Jahren und Jahrzehnten als Lieferanten- und Qualitätsmanager für Projekte bei Presta, BMW, Daimler, Bosch, Hirschmann und weiteren Konzernen verantwortlich.