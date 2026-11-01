Von der „Todeszone“ zum grünen Stadtmittelpunkt

Der vergangene Sommer stellte viele Kärntner Städte vor Herausforderungen. Besonders die wenig begrünten Stadtkerne wurden durch die Hitze zu echten „Hotspots“. Bei einer bundesweiten Studie schnitt Wolfsberg dabei am schlechtesten ab. Seitens der Stadt kritisiert man die Studie - und setzt parallel dazu erste Maßnahmen beim Hitzeschutz.