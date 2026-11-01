Brisanter Sprengstofffund nach Brand in ZF-Arena

Im Zuge von Erhebungen rund um einen Brandanschlag auf die ZF-Arena in Friedrichshafen stieß eine Ermittlungsgruppe der deutschen Polizei auf explosives Material. Ein 17-Jähriger hatte dieses in einer Garage gelagert.
In der Nacht auf Samstag hatten drei Tatverdächtige einen Sprengkörper in einen Nebentrakt der ZF-Arena geworfen und somit ein Feuer ausgelöst. Die folgende Spurensuche führte die Beamten rasch zur Garage eines 17-jährigen Deutschen, wo diverse gefährliche Chemikalien gelagert waren.
Weiträumige Sperren eingerichtet
Aufgrund der kritischen und schwer einzuschätzenden Lage veranlasste die Polizei umgehend umfassende Schutzmaßnahmen. Zahlreiche Straßenzüge in dem betroffenen Gebiet wurden für den Verkehr gesperrt. Unterstützt wurden die Mannschaften am Boden durch einen Hubschrauber. Zudem forderte man Experten des Landeskriminalamts an, um die Substanzen fachmännisch zu analysieren.
Knall am Nachmittag
Nach einer genauen Begutachtung stand dann fest, dass die heiklen Stoffe abtransportiert werden müssen. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen brachte man diese schließlich aus der Siedlung. Am späten Samstagnachmittag war dann ein lauter Knall zu hören – das Spezialteam hatte die Gefahrenstoffe durch eine kontrollierte Detonation endgültig neutralisiert.
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