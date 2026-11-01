Brisanter Sprengstofffund nach Brand in ZF-Arena

Knall am Nachmittag

Nach einer genauen Begutachtung stand dann fest, dass die heiklen Stoffe abtransportiert werden müssen. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen brachte man diese schließlich aus der Siedlung. Am späten Samstagnachmittag war dann ein lauter Knall zu hören – das Spezialteam hatte die Gefahrenstoffe durch eine kontrollierte Detonation endgültig neutralisiert.