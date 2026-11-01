Nur einen Tag nach Halloween zum Gruselgegner

Und wann hat Lustenau das letzte Mal gegen die Mozartstädter getroffen? Das war in der Vor-Red Bull-Ära beim 1:0 Sieg am 11. September 1999 im Reichshofstadion gegen das damalige Austria Salzburg. Verteidiger Armand Benneker erzielte in der 88. Minute den Siegestreffer. Seither gab es nichts mehr zu holen. In der Gegenwart baut Lustenau auf die Leistung beim 3:2-Sieg über Sturm im ÖFB-Cup auf. „Der Einzug ins Viertelfinale war enorm wichtig fürs Selbstvertrauen. Zuvor habe ich 13 Gegentreffer in drei Spielen kassiert, das macht mit dem eigenen Ego schon etwas“, gibt Torhüter Domenik Schierl unumwunden zu.