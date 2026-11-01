Titel für Patrick Schnetzer und Markus Bröll!

Perfekter Ersatz

Schnetzer hatte in den letzten beiden Jahren an der Seite von Stefan Feurstein zweimal das Finale erreichte, unterlag aber jeweils Deutschland. Nach der Verletzung von Feurstein fand er in seinem alten Partner Markus Bröll perfekten Ersatz. „Wir haben über Jahre hinweg viel erreicht gemeinsam, verstehen uns super und wir hätten uns im Dezember nicht erträumt, dass es so eine Saison wird“, so Schnetzer. Partner Bröll fand kaum Worte: „Ich muss mich ein wenig zusammenreißen, dass mir nicht die Tränen kommen. Das Gefühl ist der Wahnsinn...“