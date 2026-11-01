LIVE ab 14.30 Uhr: Salzburg gegen Austria Lustenau

Die Lustenauer verloren fünf ihrer jüngsten sechs Liga-Matches, tankten aber am Donnerstag gegen Sturm viel Selbstvertrauen. „Die letzten Spiele waren alles andere als leicht für uns. Deswegen ist es ein umso geileres Gefühl, dass wir uns jetzt mit dem Sieg belohnt haben. Ich hoffe, das gibt uns Aufschwung“, erklärte Lenn Jastremski, Doppeltorschütze gegen die Grazer.