LIVE ab 14.30 Uhr: Salzburg gegen Austria Lustenau

11. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SC Austria Lustenau. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Für die „Bullen“ zählt bei der Jagd auf den drei Punkte voranliegenden Tabellenführer Rapid nur ein Sieg gegen Austria Lustenau. „Wir wollen gewinnen und vorlegen, aber dafür brauchen wir eine gute Leistung“, betonte Trainer Danny Röhl. Der Deutsche ist nach dem Cup-Überraschungssieg der Vorarlberger über Sturm gewarnt. „Da haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Deshalb gilt es, hochkonzentriert und fokussiert zu sein.“
„Wir haben viele hungrige und willige Spieler!“
Die Ausfallliste bei den Salzburgern ist lang, im Freitag-Training zog sich auch noch der zuletzt starke Jesper Lindström eine Muskelverletzung zu. „Doch es gilt, nicht zu jammern, sondern zu schauen, was zur Verfügung steht. Wir haben viele hungrige und willige Spieler“, meinte Röhl.
Die Lustenauer verloren fünf ihrer jüngsten sechs Liga-Matches, tankten aber am Donnerstag gegen Sturm viel Selbstvertrauen. „Die letzten Spiele waren alles andere als leicht für uns. Deswegen ist es ein umso geileres Gefühl, dass wir uns jetzt mit dem Sieg belohnt haben. Ich hoffe, das gibt uns Aufschwung“, erklärte Lenn Jastremski, Doppeltorschütze gegen die Grazer.
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