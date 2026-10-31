LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach trifft auf die SV Ried

Sein Team machte alle neun Punkte in dieser Saison im Schnabelholz, auch die bisher zehn geschossenen Tore fielen ausschließlich daheim – auswärts ist Altach bisher eine Nullnummer. Ried hat hingegen bisher 15 Zähler angeschrieben, mehr waren es bei der SV nach zehn Runden zuletzt 2013 (damals 18). Mittelfeldspieler Martin Rasner meinte dazu: „Die Situation in der Meisterschaft ist relativ gut für uns. Wir hatten zuletzt einen guten Lauf. Daran ändert auch die Cup-Niederlage gegen den LASK nichts.“