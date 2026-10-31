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LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach trifft auf die SV Ried

Bundesliga
31.10.2026 04:41
Die Trainer von SCR Altach und SV Ried, Ognjen Zaric und Mario Despotovic
Die Trainer von SCR Altach und SV Ried, Ognjen Zaric und Mario Despotovic(Bild: Krone-Collage/APA/DIETMAR STIPLOVSEK, APA/EXPA/ UWE WINTER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

11. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Der SCR Altach will nachlegen und den Abstand zu den Top-6 weiter verkürzen. Drei Siege in den jüngsten vier Pflichtspielen brachten die heimstarken Vorarlberger in Liga und Cup wieder auf Kurs. Mit der SV Ried ist jedoch ein Gegner zu Gast, der sich ebenfalls formstark präsentiert und im Cup auch Titelverteidiger LASK ins Wanken bringen konnte. Die fünf Runden ungeschlagenen Innviertler wollen im insgesamt 50. Pflichtspiel-Duell der beiden Klubs den Zug Richtung Meistergruppe wahren.

„Wenn das ein kleiner Vorteil sein kann, dann umso besser!“
„Wir wissen schon, dass wir auf ein Top-Level kommen müssen, um zu bestehen“, sagte Altachs Trainer Ognjen Zaric. Sein Gegenüber bei den Riedern, Mario Despotovic, sah die Regenerationsphase als immens wichtig an. Die Oberösterreicher mussten in Linz 120 intensive Minuten absolvieren und haben noch dazu einen Tag weniger Zeit zur Erholung. „Wenn das ein kleiner Vorteil sein kann, dann umso besser“, meinte Zaric.

Sein Team machte alle neun Punkte in dieser Saison im Schnabelholz, auch die bisher zehn geschossenen Tore fielen ausschließlich daheim – auswärts ist Altach bisher eine Nullnummer. Ried hat hingegen bisher 15 Zähler angeschrieben, mehr waren es bei der SV nach zehn Runden zuletzt 2013 (damals 18). Mittelfeldspieler Martin Rasner meinte dazu: „Die Situation in der Meisterschaft ist relativ gut für uns. Wir hatten zuletzt einen guten Lauf. Daran ändert auch die Cup-Niederlage gegen den LASK nichts.“

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