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Grabher in Curitiba

Starkes ÖTV-Ass steht in Brasilien im Finale

Vorarlberg
31.10.2026 18:25
Die Dornbirnerin Julia Grabher kämpft sich wieder an die Top-100 heran.
Die Dornbirnerin Julia Grabher kämpft sich wieder an die Top-100 heran.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Julia Grabher ist beim WTA-125-Turnier im brasilianischen Curitiba nur noch einen Schritt vom Titel entfernt, auch im Halbfinale hatte die Vorarlbergerin kaum Probleme. Mit einem Turniersieg würde sie sich den Top-100 der Welt wieder annähern. 

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ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 122) spielt beim WTA-125-Turnier im brasilianischen Curitiba weiter groß auf. Die auf Nummer zwei gesetzte Dornbirnerin hatte es im Semifinale mit Julia Riera (WTA-Nr. 140) zu tun, besiegte die Argentinierin in 1:21 Stunden Spielzeit glatt mit 6:3 und 6:3.

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Im Finale wartet nun an Allerheiligen Alice Tubello (WTA-Nr. 207), die Französin besiegte im anderen Halbfinale die erst 16-jährige Brasilianerin Nauhany Leme da Silva (WTA-Nr. 437) mit 6:0 und 6:1. Mit einem Turniersieg in Curitiba würde sich Grabher schon wieder sehr nahe an die Top-100 herankämpfen, könnte bis auf Nummer 102 klettern.

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