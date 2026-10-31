Starkes ÖTV-Ass steht in Brasilien im Finale

Im Finale wartet nun an Allerheiligen Alice Tubello (WTA-Nr. 207), die Französin besiegte im anderen Halbfinale die erst 16-jährige Brasilianerin Nauhany Leme da Silva (WTA-Nr. 437) mit 6:0 und 6:1. Mit einem Turniersieg in Curitiba würde sich Grabher schon wieder sehr nahe an die Top-100 herankämpfen, könnte bis auf Nummer 102 klettern.