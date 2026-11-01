Das Totsein ist mühsam

An Allerseelen auf die Gräber zu gehen, war für mich als Kind ein Mordsspaß. Ich mochte die Atmosphäre, wenn der Pfarrer mit schwarzem Weihrauchmantel den kleinen Bergfriedhof betrat und wie jedes Jahr die Lebenden ermahnte, doch die „teuren Toten“ nicht zu vergessen. Flankiert wurde er von zwei pickelgesichtigen Ministranten, von denen der eine, weil er stolperte, das gesamte Weihrauchschiffchen verschüttete und der andere das Fass so heftig schwenkte, dass man selbst im Freien kaum mehr Luft zum Atmen bekam. Wenn dann noch der Nebel vom Tal herauf in den Friedhof schwappte, war die Inszenierung perfekt.