Am vergangenen Freitag platzte Markus Schopp ob der Inkompetenz der Schiris und des VAR zu Recht der Kragen. Auch heute sorgten die „Pfeifen“ und der VAR für Kopfschütteln bei Sturm und WAC. „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, lautet der Titel eines Kultfilms mit James Dean. Könnte auch als Schlagzeile über die heimischen Schiris durchgehen.