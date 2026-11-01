Sechs Menschen retten sich aus brennendem Kleinbus

Totalschaden und Sperren

Durch die immense Hitzeentwicklung entstanden an der Asphaltdecke leichte Beschädigungen. Inwieweit das Bauwerk darüber hinaus in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit Gegenstand von Erhebungen. Wegen des Notfalls blieb der Ambergtunnel über fast zwei Stunden unpassierbar. Erst gegen 4.40 Uhr konnte die Oströhre wieder befahren werden. Die Weströhre in Fahrtrichtung Tirol wurde ab 5.20 Uhr zunächst einspurig und ab 5.50 Uhr wieder zweispurig für den Verkehr geöffnet.