Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm im Ambergtunnel

Sechs Menschen retten sich aus brennendem Kleinbus

Chronik
01.11.2026 11:20
Vom Transporter blieb nur noch das Gerippe übrig.
Vom Transporter blieb nur noch das Gerippe übrig.(Bild: Mathis Fotografie)

Das hätte in einer Tragödie enden können! Am frühen Sonntagmorgen ist ein Transporter während der Fahrt durch den Feldkicher Ambergtunnel plötzlich in Brand geraten. Die sechs Insassen konnten sich zum Glück gerade noch aus dem Tunnel retten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 2.50 Uhr mitten im Ambergtunnel (A14). Als der Lenker und die fünf weitere Insassen Flammen aus dem Motorraum lodern sahen, reagierten sie blitzschnell: Sie retteten sich aus dem brennenden Fahrzeug und flüchteten über einen Querschlag in die dank funktionierender Sicherheitstechnik rechtzeitig gesperrte Gegenröhre.

Die Gruppe konnte den Tunnel eigenständig und unversehrt verlassen. Ihr Fahrzeug wurde hingegen von den Flammen völlig vernichtet.

Dank der Sicherheitstechnik wurden beide Röhren des Tunnels sofort gesperrt.
Dank der Sicherheitstechnik wurden beide Röhren des Tunnels sofort gesperrt.(Bild: Mathis Fotografie)

Totalschaden und Sperren
Durch die immense Hitzeentwicklung entstanden an der Asphaltdecke leichte Beschädigungen. Inwieweit das Bauwerk darüber hinaus in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit Gegenstand von Erhebungen. Wegen des Notfalls blieb der Ambergtunnel über fast zwei Stunden unpassierbar. Erst gegen 4.40 Uhr konnte die Oströhre wieder befahren werden. Die Weströhre in Fahrtrichtung Tirol wurde ab 5.20 Uhr zunächst einspurig und ab 5.50 Uhr wieder zweispurig für den Verkehr geöffnet.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften angerückt.
Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften angerückt.(Bild: Mathis Fotografie)

Großaufgebot im Einsatz
Um die brenzlige Situation unter Kontrolle zu bringen, rückten die Feuerwehren Rankweil und Frastanz mit sieben Fahrzeugen an. Neben rund 40 Florianijüngern standen auch 15 Sanitäter, ein Notarzztteam, drei Mitarbeiter der Asfinag sowie sechs Beamte der Polizeidienststellen Dornbirn, Bludenz und Götzis im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
01.11.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
4° / 6°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 10°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
190.885 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
98.479 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
78.150 mal gelesen
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1756 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1464 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Chronik
Coup in Feldkirch
Einbruch in Tankstelle: Täter auf der Flucht
Alarm im Ambergtunnel
Sechs Menschen retten sich aus brennendem Kleinbus
Krone Plus Logo
Das Ende begleiten
„Viele reden während des Sterbens von Schönem“
Lustenau in Salzburg
Nur einen Tag nach Halloween zum Gruselgegner
NHL
Marco Rossi verliert mit Vancouver gegen Toronto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf