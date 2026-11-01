Allerheiligen im Lavanttal

Schlimme Terminkollision! Weil an Allerheiligen am Nachmittag in der Lavanttal-Arena Bundesliga gekickt wird, könnten einige Kirchgänger das Spiel verpassen, oder einige WAC-Fans den Gräbergang. „Krone“-Autor Harald Petermichl hat sich das Dilemma ein wenig genauer angeschaut.
Da scheint es in den letzten Tagen ziemlich hoch hergegangen zu sein im Lavanttal, weil die Bundesliga-Begegnung zwischen dem RZ Pellets Wolfsberger AC und Sturm Graz für heute um 14:30 Uhr angesetzt ist. Denn es haben den Club, so der WAC in einer Aussendung, Beschwerden erreicht, dass die Stadtpfarre St. Markus just um diese Zeit die traditionelle Gräbersegnung abhält und daher für Fans, die „am Feiertag auf den Friedhof gehen“, ein Matchbesuch „kaum unterzubringen“ sei. Ob nun Pfarrer Dr. Krzysztof Kranicki oder Pastoralhelferin Claudia Maria Cufer dringend ins Stadion wollten, lässt sich nicht mehr recherchieren. Wie auch immer, der Club war sich mit der Liga und dem Rechteinhaber darüber einig, die Partie auf 19 Uhr zu verlegen. Nur die Blackies aus der Landeshauptstadt haben nicht zugestimmt und so ist es bei der ursprünglichen Anstoßzeit geblieben.
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