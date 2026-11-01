Sein Titelgewinn wäre die Krönung einer Revolution

Bloße Formsache sollte der erstmalige Titelgewinn von Kimi Antonelli am Sonntagabend in Mexico City (Start: 21 Uhr, live bei ORF1) sein. Schon Rang neun würde dem Italiener genügen. Geht der Sieg weder an George Russell, noch an Lewis Hamilton, müsste Antonelli den Grand Prix nicht einmal beenden. Beste Voraussetzungen also für den Jung-Silberpfeil, dessen kometenhafter Aufstieg nicht von ungefähr kommt.