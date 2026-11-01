Sein Titelgewinn wäre die Krönung einer Revolution

Kimi Antonellis Erfolgslauf hat schon jetzt große Spuren in den Strukturen der Teams hinterlassen. Wieso heutzutage schon Elfjährige an die Formel 1 herangeführt werden, weiß Karl Wendlinger, der einst selbst im Mercedes-Junior-Team war.
Bloße Formsache sollte der erstmalige Titelgewinn von Kimi Antonelli am Sonntagabend in Mexico City (Start: 21 Uhr, live bei ORF1) sein. Schon Rang neun würde dem Italiener genügen. Geht der Sieg weder an George Russell, noch an Lewis Hamilton, müsste Antonelli den Grand Prix nicht einmal beenden. Beste Voraussetzungen also für den Jung-Silberpfeil, dessen kometenhafter Aufstieg nicht von ungefähr kommt.
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