538 Verkehrstote seit dem Jahr 2000 in Vorarlberg

Tempolimits als Lösung

Dabei wären viele Unfälle vermeidbar, wenn man das Tempo drosseln würde. Insbesondere auf Freilandstraßen wäre eine Reduktion von 100 auf 80 km/h wünschenswert, heißt es seitens des VCÖ. Die Rechnung ist einfach und nachvollziehbar: Bei Tempo 80 beträgt der Anhalteweg eines Pkw 51 Meter. Bei Tempo 100 steht das Fahrzeug erst nach 74 Metern und hat nach 51 Metern noch ein Tempo von 66 km/h. Auch für die Ortsgebiete fordert die Mobilitätsorganisation mehr Tempo-30-Zonen, solche müssten speziell rund um Schulen, Seniorenheime und in Wohngebieten eingerichtet werden. Zusätzliche Sicherheit würden auch baulich von der Straße getrennte Radwege sowie eine Ausweitung des Parkverbotes vor Zebrastreifen von derzeit fünf auf zehn Meter bringen.