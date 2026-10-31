Volksschulkinder müssen nicht mehr im Keller essen

Mit dem Erweiterungsbau an der Egelseestraße haben sich nicht nur die räumlichen Bedingungen für den Unterricht verbessert, auch die außerschulische Tagesbetreuung profitiert vom zusätzlichen Platz und einer zeitgemäßen Ausstattung. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase haben sich Kinder und Betreuer bereits gut eingelebt. „Die neuen Räumlichkeiten sind für uns eine enorme Verbesserung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, viel besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und ihnen sowohl Raum für Bewegung als auch für Ruhe zu bieten. Das ist für die Kinder und das gesamte Betreuungsteam ein großer Gewinn“, freuen sich Gereon Lind und Franziska Lais, die gemeinsam die Schulkindbetreuung leiten.