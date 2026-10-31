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Umbau der VS Tosters

Volksschulkinder müssen nicht mehr im Keller essen

Vorarlberg
31.10.2026 16:30
Der neue, lichtdurchflutete Speisesaal.
Der neue, lichtdurchflutete Speisesaal.(Bild: Stadt Feldkirch)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Seit Mitte September nutzt die Schulkindbetreuung der Volksschule Tosters in Feldkirch die neuen Räumlichkeiten im Erweiterungsbau. Großzügige Bewegungsflächen, zwei helle Speisesäle und zusätzliche Rückzugsorte bieten den derzeit 144 Kindern mehr Platz und vielfältige Möglichkeiten, ihren Nachmittag zu gestalten.

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Mit dem Erweiterungsbau an der Egelseestraße haben sich nicht nur die räumlichen Bedingungen für den Unterricht verbessert, auch die außerschulische Tagesbetreuung profitiert vom zusätzlichen Platz und einer zeitgemäßen Ausstattung. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase haben sich Kinder und Betreuer bereits gut eingelebt. „Die neuen Räumlichkeiten sind für uns eine enorme Verbesserung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, viel besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und ihnen sowohl Raum für Bewegung als auch für Ruhe zu bieten. Das ist für die Kinder und das gesamte Betreuungsteam ein großer Gewinn“, freuen sich Gereon Lind und Franziska Lais, die gemeinsam die Schulkindbetreuung leiten.

Franziska Lais und Gereon Lind.
Franziska Lais und Gereon Lind.(Bild: Stadt Feldkirch)

Mittagessen in angenehmer Atmosphäre
Statt wie bisher in den Kellerräumen dürfen die Kinder nun in zwei hellen Speisesälen mit deutlich besseren Lichtverhältnissen und einer angenehmeren Akustik essen. Insgesamt stehen 72 Plätze zur Verfügung, gegessen wird in zwei Durchgängen. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, den kleineren Speisesaal räumlich abzutrennen. Dadurch entsteht ein ruhiger Bereich für Kinder, die beim Essen ungestört sein wollen.

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Mehr Möglichkeiten für Bewegung
Besonders beliebt ist der neu gestaltete Außenbereich mit Tartanplatz. Hier finden die Kinder ausreichend Platz zum Laufen, Spielen und Austoben. Auch bei schlechter Witterung ist für Bewegung gesorgt, denn auch die neue Kleinsporthalle steht der Schülerbetreuung zur Verfügung. Davon profitieren insbesondere Kids mit einem ausgeprägten Bewegungsdrang.

Die kleine Sporthalle steht der Schülerbetreuung ebenfalls zur Verfügung.
Die kleine Sporthalle steht der Schülerbetreuung ebenfalls zur Verfügung.(Bild: Stadt Feldkirch)

Rückzugsorte und kreative Freiräume
Neben den Bewegungsmöglichkeiten wurde auch auf ausreichend Platz für Ruhe und Erholung geachtet. So kann die Schulkindbetreuung den neuen Leseraum der Schule mitnutzen. Zusätzlich wird derzeit ein eigener Freizeitraum eingerichtet, in dem die Kinder künftig spielen, basteln oder sich zurückziehen können.

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