Ländle-Caritas sucht Weihnachtswichtel

Eine Überraschung schenken

Genau hier setzt die Christkindlaktion der Caritas Vorarlberg an. Unter dem Motto „Wichteledition 2026“ kann jeder unkompliziert mitmachen und anderen Menschen eine Überraschung unter den Christbaum legen. Das Prinzip orientiert sich am klassischen Wichteln: Statt individueller Wunschzettel werden die Geschenke als Überraschungen gestaltet. Dazu müssen die Teilnehmenden nur eine Altersgruppe wählen, ein passendes Geschenk besorgen, dieses verpacken und mit Alter und Geschlecht kennzeichnen. Anschließend gibt man das Päckchen bei einer der Abgabestellen der Caritas Vorarlberg ab. „Dadurch wird die Teilnahme noch einfacher und die Organisation der Verteilung erleichtert“, erklärt die langjährige Koordinatorin der Christkindlaktion, Jasmine Feiertag.