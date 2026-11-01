Darf man eigentlich über den Tod lachen?

Darf man über den Tod lachen? Markus Hirtler holt in seiner Paraderolle als Ermi-Oma im Programm „Selbstverstimmt leben“ ein großes Thema auf die Kabarettbühne: Die „Krone“ hat mit ihm über das Sterben gesprochen.
„Krone“: Darf man überhaupt über das Sterben und den Tod lachen?
Markus Hirtler: Das Lachen hilft. Ich glaube, Humor ist wie ein Schuhlöffel, ein Herzensöffner. Wissenschaftlich erklärt gehen wir gemeinsam in die Thymopsyche. Im Lachen und in der Fröhlichkeit können wir auch miteinander in die Tiefe gehen. Der Humor ist mein Werkzeug. Das aktuelle Programm hat mehr lustige Elemente, weil die Themen schwer sind.
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