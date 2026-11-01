„Kein Aufzug ebnet uns den Weg in den Himmel!“

Malerisch thronen in Eibenstein bei Raabs an der Thaya Pfarrkirche und Friedhof auf einem Felskegel über dem Thaya-Fluss. Die besondere Lage wurde mit immer älter werdender Bevölkerung aber auch stets herausfordernder. Denn nicht nur in eisigen Wintern war der Aufstieg zu den Messen gerade für Gehschwächere beschwerlich und sogar gefährlich, sodass zwischenzeitig Gottesdienste sogar manches Mal in der leerstehenden Volksschule im Ort abgehalten wurden.