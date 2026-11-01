„Kein Aufzug ebnet uns den Weg in den Himmel!“

Zu Allerheiligen heute und auch morgen werden viele Gräber besucht. Im Waldviertler Eibenstein (NÖ) konnte man Pfarrkirche und Friedhof kurz sogar mit einem Lift erreichen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist dieser nicht mehr in Betrieb. Was bleibt, ist ein Industriedenkmal. Und eine Geschichte voller gutem Willen und Gemeinsamkeit.
Malerisch thronen in Eibenstein bei Raabs an der Thaya Pfarrkirche und Friedhof auf einem Felskegel über dem Thaya-Fluss. Die besondere Lage wurde mit immer älter werdender Bevölkerung aber auch stets herausfordernder. Denn nicht nur in eisigen Wintern war der Aufstieg zu den Messen gerade für Gehschwächere beschwerlich und sogar gefährlich, sodass zwischenzeitig Gottesdienste sogar manches Mal in der leerstehenden Volksschule im Ort abgehalten wurden.
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