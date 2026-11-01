Der „Pick-up-Truck“ feiert Jubiläum

„Michael Schiechl ist kein Porsche, sondern ein Pick-up-Truck“, zwinkert 99ers-Meistermacher Dan Lacroix über seinen Assistant-Captain, der heute im 19. Profi-Jahr im Liebenauer Bunker gegen Villach sein 1000. Liga-Spiel bestreitet, „er hat stets die Arbeitsschuhe an! Gewonnene Face-offs und Zweikämpfe liegen in seiner DNA, daher ist er so ungemein wertvoll für uns!“