Helen Mirren: „Jeder hat eine dunkle Seite“

Eine Reise auch zu ihrer dunklen Seite, schließlich wird Highsmith im Film teils als grausam und bösartig dargestellt: „Jeder hat eine dunkle Seite. Angst, Eifersucht, Irritation. Ich war schon oft in der Situation, wo ich jemanden angeschnauzt habe, weil ich dieses Gefühl hatte, dass ich alles keine Sekunde länger ertragen könnte. Es sind Momente der Grausamkeit, und danach denkt man sich: ,Oh Gott, das war schrecklich, das zu sagen, warum habe ich das gemacht?’“ Nach einer Sekunde Bedenkzeit kann sich die Hollywood-Legende einen Seitenhieb zur US-Regierung nicht verkneifen: „Andere Leute dagegen haben gar kein Problem mit Grausamkeit. Und ziemlich viele davon arbeiten zur Zeit in unserer Regierung.“