Zum „Vergitzla“: Wenn’s nicht mehr auszuhalten ist

Die Gründe für das Vergitzeln des Alemannen sind im Wesentlichen dreifaltig: 1.) wenn er das Eintreten eines Ereignisses nicht länger erwarten kann („I bin i dem Wartezimmer dinna fascht vergitzlat!“), 2.) wenn er an der Fertigstellung einer zumeist filigranen Arbeit verzweifelt („I bin a dera Strickete vergitzlat“), oder 3.) wenn er vor Spannung oder Schauergefühl nervös wird („I bi be dem Thriller fascht vergitzlat!“).