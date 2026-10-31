Lette wegen Gewalt an Ex-Freundin verurteilt

Brisantes Gutachten zu den Verletzungen

Für die massiven Verletzungen hatte er keine Erklärung. Brisant: Laut gerichtsmedizinischem Gutachten entstehen Verletzungen wie jene im Augenbereich typischerweise durch Faustschläge. Die Verteidigung wollte das nicht gelten lassen und beantragte weitere Gutachten. Sogar der Hund der Frau wurde zum Thema. Hätte das Tier bei einem Angriff auf sein Frauchen eingegriffen? Auch eine mögliche Selbstverletzung sollte überprüft werden. Weil die Verteidigung auf einer persönlichen Einvernahme der Gerichtsmedizinerin bestand, wurde der Prozess im September auf unbestimmte Zeit vertagt.