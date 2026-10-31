Saisonkräfte: Vorarlberg erhält 560 Plätze

Auf zwei Jahre ausgelegt

Zwei Neuerungen im Vergleich zur alten Regelung bringen für die hiesigen Tourismusbetriebe besondere Vorteile: Zum einen entfallen die fixen Länderkontingente, soll meinen: Bleiben in einem Bundesland Plätze frei, können diese künftig unmittelbar von anderen Bundesländern genutzt werden. Und zum anderen gilt die Verordnung für zwei Jahre, von Dezember 2026 bis November 2028, wodurch der bisher jährliche Planungsaufwand entfällt. „Der Tourismus ist eine tragende Säule unserer Wirtschaft und ein wichtiger Arbeitgeber in Vorarlberg. Die nun vorliegende Regelung ist ein wichtiges Signal für unseren Standort. Erfreulich ist, dass die Kontingente gleich für zwei Jahre festgelegt werden und damit Planungssicherheit geschaffen wird“, ist Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit dem Ergebnis zufrieden.