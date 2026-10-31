Auch die Neos pochen auf Antworten der Behörden

Kein „Remigrations-Kongress“

Der Kontrast zu den Nachbarländern ist auffällig: Die Schweiz hatte gegen Sellner kurz vor der Lesung in Feldkirch ein Einreiseverbot verhängt – und erst am Donnerstag stoppten ihn französische Behörden am Flughafen in Paris. Der Pariser „Remigrations-Kongress“ und eine geplante Demonstration wurden kurzerhand untersagt. In Vorarlberg hingegen konnte Sellner völlig unbehelligt agieren. Zwar wurde er im Nachhinein von der Bezirkshauptmannschaft wegen eines verbotenen Symbols zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt – eine Entscheidung, die das Landesverwaltungsgericht kürzlich bestätigte -, für die Opposition ist damit aber längst nicht alles geklärt.