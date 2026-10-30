Anrainer lässt historische Rathausuhr verstummen

Die Uhr an der Nordfassade des Alten Rathauses im bayerischen Lindau am Bodensee ist ein Stück lebendige Geschichte: In ihrer heutigen Form hängt sie dort seit den Umbauten des 16. und 17. Jahrhunderts, hat bis Mitte dieser Woche ununterbrochen getickt und selbst die Wirren zweier Weltkriege überstanden. Umso ungewohnter ist das Bild, das sich Besuchern derzeit auf der Lindauer Insel bietet: Die Zeiger stehen seit Mittwoch still – und auch das Glockenspiel bleibt aus. Die Stadtverwaltung hat die Stromversorgung der beiden Rathausuhren sowie des Schlagwerks vorübergehend komplett unterbrochen.