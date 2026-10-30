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13 Dezibel zu laut

Anrainer lässt historische Rathausuhr verstummen

Vorarlberg
30.10.2026 17:00
Das Alte Rathaus auf der Lindauer Insel, die Uhr befindet sich an der Nordseite.
Das Alte Rathaus auf der Lindauer Insel, die Uhr befindet sich an der Nordseite.(Bild: Stadt Lindau)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Sie hat Jahrhunderte überdauert und selbst Weltkriege überstanden – nun schweigt die historische Uhr am Alten Rathaus in Lindau. Nach der Beschwerde eines Anrainers über den nächtlichen Stundenschlag wurden bei einer Lärmmessung Verstöße gegen das Immissionsschutzgesetz festgestellt. Weil passende Schaltpläne fehlen, steht die Anlage still.

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Die Uhr an der Nordfassade des Alten Rathauses im bayerischen Lindau am Bodensee ist ein Stück lebendige Geschichte: In ihrer heutigen Form hängt sie dort seit den Umbauten des 16. und 17. Jahrhunderts, hat bis Mitte dieser Woche ununterbrochen getickt und selbst die Wirren zweier Weltkriege überstanden. Umso ungewohnter ist das Bild, das sich Besuchern derzeit auf der Lindauer Insel bietet: Die Zeiger stehen seit Mittwoch still – und auch das Glockenspiel bleibt aus. Die Stadtverwaltung hat die Stromversorgung der beiden Rathausuhren sowie des Schlagwerks vorübergehend komplett unterbrochen.

„Schädliche Umwelteinwirkungen“
Grund dafür war die Beschwerde eines Anrainers über nächtliche Ruhestörung. Eine anschließende Immissionsmessung durch Mitarbeiter des Landratsamts Lindau bestätigte die Kritik: In der Nachtzeit zwischen 22 und 6 Uhr wurde der zulässige Richtwert um 13 Dezibel überschritten, die Spitzenpegel lagen um bis zu acht Dezibel über der erlaubten Grenze. Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz liegen damit schädliche Umwelteinwirkungen vor, weshalb die Stadt rechtlich verpflichtet ist, den nächtlichen Uhrschlag dauerhaft einzustellen.

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Keine Schaltpläne
Dass derzeit auch tagsüber keine Zeit angezeigt wird und das Glockenspiel schweigt, ist einem pragmatischen Problem geschuldet: Der Stadt liegen derzeit keine Schaltpläne für die Anlage vor. Eine getrennte Abschaltung nur für die Nachtstunden war technisch spontan nicht möglich, weshalb die gesamte Anlage kurzerhand vom Netz genommen werden musste.

„Die Stadt Lindau arbeitet nun an einer Lösung, um die Zifferblätter rasch wieder in Gang zu setzen und das Schlagwerk zumindest tagsüber zwischen 6 und 22 Uhr wieder einzusetzen“, teilen die Verantwortlichen der Stadt auf ihrer Homepage mit. Wann die traditionsreiche Uhr am Alten Rathaus wieder ticken wird, steht derzeit allerdings bislang nicht fest.

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