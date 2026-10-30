Asiatische Hornissen werden im Nest „gekocht“

Nach 25 Sekunden ist alles vorbei

Die Mitarbeiter selbst bleiben dabei am Boden und schieben Teleskoplanzen in Richtung Nest. Wenn sie dann direkt davor angekommen sind, wird das Nest angestochen. Anschließend wird heißer Wasserdampf ins Nest geblasen, sodass die Tiere quasi gekocht werden. Das soll der schnellstmögliche Tod für die Insekten sein. Nach 20 bis 25 Sekunden ist die Zerstörung des Nests abgeschlossen.