WAC-Waffen müssen zünden: „Haben viel Qualität!“

363 Pflichtspiel-Minuten ohne geschossenes Tor, die Offensivspieler sind seit Runde drei ohne Treffer – auch deshalb hinkt der WAC in der Bundesliga hinterher. Dabei gibt‘s alleine mit Avdijaj, Fitz und Vrioni drei Spieler, die ihre Scoring-Qualitäten schon bewiesen haben. Gegner Sturm ist am Sonntag indes ein gutes Omen.
Lediglich sieben Bundesliga-Tore gelangen dem WAC in der laufenden Saison, aktuell sind die Lavanttaler seit mehr als vier Pflichtspielen ohne Treffer – macht insgesamt 363 Minuten. Noch schlimmer sieht es bei den Offensivakteuren aus – seit Runde drei haben mit Fabian Wohlmuth und Matteo Kitz nur Spieler aus der Defensive getroffen. Ein Grund, warum die Lavanttaler Letzter sind. Dabei wäre die Qualität da, es gibt einige Waffen:
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