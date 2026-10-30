Ein ganz wichtiger Sieg, auch für die Köpfe

Mentalitätsmonster

Für Co-Trainer Martin Schneider ist Jastremski ein wahres Mentalitätsmonster. „Er haut sich in jedem Training voll rein, gibt immer alles und nimmt die Situation an, wie sie ist. Ich freue mich für ihn, dass er sich im Cup nun mit zwei Toren belohnt hat.“ Es war sein stärkster Auftritt im Lustenau-Dress, so wie die komplette Mannschaft mit Teamgeist überzeugte. Am Sonntag wird ausgelost. Lustenau hofft auf ein Heimspiel. Vielleicht es ja sogar das Derby.