Tunnelsperre erfordert großräumiges Ausweichen

Die behördliche Sperre betrifft den Streckenabschnitt der L2 zwischen Bregenz-Fluh und Langen bei Bregenz. Die Verkehrseinschränkung gilt zwischen 15 und 18.30 Uhr, in diesem Zeitraum proben die verschiedenen Blaulichtorganisationen direkt im Wirtatobeltunnel den Ernstfall.
Großräumige Umleitung eingerichtet
Wer in dem betroffenen Zeitraum in und aus dem vorderen Bregenzerwald fahren will, muss zwangsläufig auf die Bregenzerwaldstraße (L200) ausweichen. Allen Autolenkern wird aufgrund des erheblichen Umweges geraten, genügend Zeit einzuplanen.
Einsatzkräfte trainieren regelmäßig
Die heimischen Blaulichtorganisationen führen regelmäßig derartige Trainings durch, um für den Katastrophenfall vorbereitet zu sein. Erst Anfang Oktober fand im Bregenzer Citytunnel eine vergleichbar große Übung statt, bei der die Helfer einen simulierten Brand bewältigen mussten. Und erst vor zwei Wochen haben rund 200 Einsatzkräfte auf dem Werksgelände der Illwerke-VKW gemeinsam trainiert.
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