Tunnelsperre erfordert großräumiges Ausweichen

Einsatzkräfte trainieren regelmäßig

Die heimischen Blaulichtorganisationen führen regelmäßig derartige Trainings durch, um für den Katastrophenfall vorbereitet zu sein. Erst Anfang Oktober fand im Bregenzer Citytunnel eine vergleichbar große Übung statt, bei der die Helfer einen simulierten Brand bewältigen mussten. Und erst vor zwei Wochen haben rund 200 Einsatzkräfte auf dem Werksgelände der Illwerke-VKW gemeinsam trainiert.