Bregenz will endlich die Durststrecke beenden

Seit vier Spielen warten SW Bregenz-Coach Martin Brenner und seine Mannschaft nun schon auf einen Sieg in der 2. Liga. Das soll sich heute vor eigenem Publikum ändern, obwohl mit der Admira ein ganz starker Gegner kommt. Die starke Leistung zuletzt im ÖFB-Cup soll die Festspielstädter beflügeln.
Viel Zeit hatten die Bregenzer nicht, um sich nach ihrem kräfteraubenden Achtelfinalspiel im ÖFB-Cup, wo die Festspielstädter RB Salzburg nach einer starken Leistung nur knapp mit 2:3 unterlegen waren, wieder für die Liga zu regenerieren. Nur drei Tage später stehen die Schwarz-Weißen heute (15.30) schon wieder auf dem Platz, erneut mit einem ganz schwierigen Gegner vor der Brust.
Denn die Admira legte in den vergangenen Runden gewaltig zu, feierte drei Siege in Serie und kletterte damit bis auf den vierten Tabellenplatz. Die Bregenzer dagegen warten in der Meisterschaft nun schon vier Runden auf einen Sieg – zuletzt spielte man zweimal Unentschieden, davor unterlagen Coach Martin Brenner und seine Mannschaft zweimal. Haderten aber oft mit verschenkten Punkten.
Den Spaß leben
„Die Leistung war gut, wir hätten eigentlich sechs Punkte mehr holen müssen“, meint Brenner, „die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“ Und die Stimmung im Team sei trotzdem hervorragend, trotz der fehlenden Zähler. „Es macht Spaß und das muss es auch. Wir haben uns alle dafür entschieden, Fußballprofis zu werden, weil es uns Spaß macht. Und das müssen wir auch leben auf dem Platz.“
Fetahu kehrt zurück
Im Bregenzer Tor wird es einen Wechsel geben, außerdem kehrt Topscorer Anteo Fetahu nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurück.
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