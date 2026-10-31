Bregenz will endlich die Durststrecke beenden

Den Spaß leben

„Die Leistung war gut, wir hätten eigentlich sechs Punkte mehr holen müssen“, meint Brenner, „die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“ Und die Stimmung im Team sei trotzdem hervorragend, trotz der fehlenden Zähler. „Es macht Spaß und das muss es auch. Wir haben uns alle dafür entschieden, Fußballprofis zu werden, weil es uns Spaß macht. Und das müssen wir auch leben auf dem Platz.“