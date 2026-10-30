Frau war erst 16: VfGH bestätigt Aufhebung von Ehe

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Regelung für das Mindestalter für eine Eheschließung in Österreich von 18 Jahren bestätigt. Anlass für die Entscheidung war der Antrag eines Österreichers und einer Serbin, die im Alter von 19 bzw. 16 Jahren in Serbien geheiratet hatten. Nach dem Umzug der Frau nach Österreich hatte das Bezirksgericht Feldkirch die Ehe aber für nichtig erklärt.