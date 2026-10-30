Bootsdrama kommt Zeugen teuer zu stehen

Schuldspruch wegen Begünstigung und Falschaussage

Die Staatsanwaltschaft nahm die Aussage folglich genau unter die Lupe. Mit dem Ergebnis, dass der einstige Zeuge am Freitag selbst auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Der sichtlich nervöse Mechaniker gesteht sofort die Lügen im ersten Prozess und bekennt sich zum Vorwurf der Begünstigung und Falschaussage schuldig. Verteidigerin Olivia Lerch erklärt, ihr Mandant habe erst später erkannt, welchen Rattenschwanz seine Aussage nach sich ziehen würde, und verweist auf den Umstand, dass der bislang Unbescholtene aufgrund der tragischen Geschehnisse in Therapie sei. Vor einer saftigen Geldstrafe bewahrt ihn das allerdings nicht, das Urteil ist bereits rechtskräftig.