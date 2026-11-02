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Altach-Coach Zaric war nicht happy mit dem Referee

Vorarlberg
02.11.2026 07:25
(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Altachs Trainer Ognjen Zaric war nach Hartberts Markus Schopp der zweite Bundesliga-Coach am Wochenende, der mit den Leistungen des Schiedsrichterteams nicht einverstanden war. Trotzdem holte Altach nach Rückstand gegen Ried zumindest noch einen Punkt.

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Hartbergs Markus Schopp am Freitag und Altachs Ognjen Zaric am Samstag waren nach kuriosen Schiedsrichter- bzw. VAR-Entscheidungen äußerst aufgebracht. Hartbergs Verteidiger Komposch büßte eine böse Attacke von GAK-Stürmer Hofleitner mit einem Wadenbeinbruch. Verständlich, dass Schopp sich nach dem Spiel ziemlich aufregte.

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Verletzungsabsicht nein, Verletzung in Kauf genommen ja. In diese Kategorie kann man die rüde Attacke von Rieds Chukwudi gegen Altachs Bähre einordnen. Zaric fand dafür klare Worte: „Aber Herr Schiedsrichter, das war eine klare rote Karte, ich versteh nicht, warum der VAR da nicht eingegriffen hat. Die Attacke hätte für Bähre auch anders ausgehen können.“ Der Deutsche hatte Glück, konnte das Spiel letztlich unverletzt fortsetzen.

Srdjan Hrstic (r.) wurde vom Publikum ausgebuht, traf trotzdem zum 1:1 in der Nachspielzeit.
Srdjan Hrstic (r.) wurde vom Publikum ausgebuht, traf trotzdem zum 1:1 in der Nachspielzeit.(Bild: GEPA)

Klarer Elfmeter
Das war aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: In der Nachspielzeit wurde Altachs Kapitän Jäger im Rieder Strafraum umgerissen. Wieder ohne Folgen, denn weder Schiedsrichter Schnur, der erst sein zweites Bundesligaspiel leitete, noch der VAR hatten etwas gegen die Attacke einzuwenden. Zaric wetterte erneut: „Das war ein ganz klarer Elfmeter, wir hätten die Chance auf den Siegtreffer bekommen müssen.“ Hat man aber nicht, so blieb es bei einem 1:1, bei dem die Vorarlberger zwar das klar bessere Team waren, aber nach dem 0:1 durch Thelin lange dem Ausgleich nachlaufen mussten. Der gelang – nach Massombo-Vorarbeit – ausgerechnet dem in Altach ungeliebten Srdjan Hrstic .

Yann Massombo zeigte eine starke Leistung, das schätzte auch das Altach-Maskottchen.
Yann Massombo zeigte eine starke Leistung, das schätzte auch das Altach-Maskottchen.(Bild: GEPA)

Massombo stark
Endgültig in Altach zurück ist Yann Massombo: Antreiber, Vorbereiter, Pechvogel. Das ist Massombo, wie man ihn kannte, bevor Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch den Mittelfeldspieler mit einem unnötigen Anruf aus der Spur warf.

Übrigens, der nächste Heimgegner der Altacher am 22. November ist Sturm, dann ist es Zeit für die Revanche am einstigen Altach-Coach Ingolitsch.

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