Altach-Coach Zaric war nicht happy mit dem Referee

Klarer Elfmeter

Das war aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: In der Nachspielzeit wurde Altachs Kapitän Jäger im Rieder Strafraum umgerissen. Wieder ohne Folgen, denn weder Schiedsrichter Schnur, der erst sein zweites Bundesligaspiel leitete, noch der VAR hatten etwas gegen die Attacke einzuwenden. Zaric wetterte erneut: „Das war ein ganz klarer Elfmeter, wir hätten die Chance auf den Siegtreffer bekommen müssen.“ Hat man aber nicht, so blieb es bei einem 1:1, bei dem die Vorarlberger zwar das klar bessere Team waren, aber nach dem 0:1 durch Thelin lange dem Ausgleich nachlaufen mussten. Der gelang – nach Massombo-Vorarbeit – ausgerechnet dem in Altach ungeliebten Srdjan Hrstic .