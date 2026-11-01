GAK-Goalie platzt Kragen: „Einfach nur peinlich“

Kaum ein GAK-Spieler wollte so richtig etwas zum 0:4 gegen Hartberg sagen. Kopf eingezogen, nur schnurstracks in die Kabine. Cican Stankovic, der routinierte Torhüter des GAK, der für den derzeitigen Unlauf wohl am wenigsten kann, sagte sehr wohl etwas. Ihm platzte der Kragen. Seine Aussagen knallhart: