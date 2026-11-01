„Etwas Besonderes“: Hamilton beendet Durststrecke

Lewis Hamilton fehlten erst einmal die Worte. Seine Fahrt auf Platz eins in der Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko sorgte beim Briten für große Erleichterung. Das war Hamilton anzusehen – und dann auch anzuhören.
„Meine erste Pole-Position bei Ferrari zu holen, das versetzt mich einfach zurück in die Zeit, als ich Michael (Schumacher) dabei zugesehen habe, wie er all diese Pole-Positionen und Siege einfuhr, als er bei Ferrari war. Es ist also etwas ganz, ganz Besonderes“, sagte Hamilton.
In sein 299. Rennen wird der Brite von Platz eins starten, über hundertmal hat er da schon gestanden. Zum ersten Mal aber mit einem Wagen aus Maranello.
Titelkampf heute beendet?
Theoretisch ist er sogar als WM-Dritter noch im WM-Kampf mit Kimi Antonelli.
Doch dürfte der Italiener, der Hamiltons Cockpit bei Mercedes zur Saison 2025 erbte, das Sonntagabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auch beenden. Platz neun reicht dem 20-Jährigen, um sich zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 zu küren.
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