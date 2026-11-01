Bursche (15) in Schule gemobbt, dann erschossen

Mehrfach schikaniert

Der Vater des Buben sagte in einem Interview, sein Sohn sei vor einem Jahr aus Ghana in die USA gekommen. Er sei ruhig und introvertiert gewesen. Der Schulleiter habe ihm erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sein Sohn von zwei Schülern schikaniert werde, die in der Folge suspendiert worden seien, so der Taxifahrer. Erst danach habe ihm der Sohn gestanden, dass er in der Schule gemobbt werde und sich bereits mehrfach in der Schule darüber beschwert habe.