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Entsetzen in New York

Bursche (15) in Schule gemobbt, dann erschossen

Ausland
01.11.2026 11:58
Die New Yorker Polizei fahndet nach drei Jugendlichen.
Die New Yorker Polizei fahndet nach drei Jugendlichen.(Bild: JHVEPhoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In New York ist ein 15-jähriger Bursche auf dem Weg zur Schule erschossen worden. Zuvor war er von Mitschülern gemobbt worden. Die Polizei fahndet nach drei Teenagern.

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Dem Buben sei in den Bauch geschossen worden, hieß es von der Polizei, die ihn auf einem Gehsteig aufgefunden habe. Die Beamten hätten ihn noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er jedoch verstorben. Der Vorfall trug sich am Donnerstagmorgen in der Bronx zu. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie der Bub vor Verfolgern wegrennt.

Mehrfach schikaniert
Der Vater des Buben sagte in einem Interview, sein Sohn sei vor einem Jahr aus Ghana in die USA gekommen. Er sei ruhig und introvertiert gewesen. Der Schulleiter habe ihm erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sein Sohn von zwei Schülern schikaniert werde, die in der Folge suspendiert worden seien, so der Taxifahrer. Erst danach habe ihm der Sohn gestanden, dass er in der Schule gemobbt werde und sich bereits mehrfach in der Schule darüber beschwert habe.

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Ghana fordert Aufklärung
„Der Mord an einem Kind ist ein Schmerz, den kein Elternteil ertragen müssen sollte“, erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani zu dem Vorfall. Mamdani schrieb, mit US-Präsident Donald Trump gesprochen zu haben. Trump habe zugestimmt, der Mutter des Buben umgehend ein Visum auszustellen, damit sie sich persönlich von ihrem Sohn verabschieden könne. Die ghanaische Regierung forderte eine „lückenlose Aufklärung“ des Falls.

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