Unternehmer zuerst ermahnt, dann doch bestraft

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See sah jedoch von einer Bestrafung ab und ermahnte den Unternehmer, da alle Abgaben entrichtet wurden. Das passte aber dem Amt für Betrugsbekämpfung nicht: Es legte Beschwerde ein. Tatsächlich wandelte das Gericht die Ermahnung in eine Geldstrafe um: 924 Euro, aber unter der Mindeststrafe von 1460 Euro für zwei Verstöße.