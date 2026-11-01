Halloween-Nacht in Wien: Festnahmen und Randale

Zwei Versammlungen in Wiener Innenstadt

Zwei Demonstrationen in der Wiener Innenstadt waren laut Medienberichten bereits am Samstagabend ohne Zwischenfälle beendet worden. Nur wenige hundert Teilnehmer nahmen demnach daran teil. Mehrere Geschäfte hatten ihre Auslagen mit Holztafeln verbarrikadiert. Eine Versammlung stand unter dem Motto „GenZWachtAuf“. Protestiert wurde unter anderem für Bildung, Gesundheit und ein bezahlbares Leben.