Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hunderte Polizisten

Halloween-Nacht in Wien: Festnahmen und Randale

Wien
01.11.2026 08:47
In Wien waren in der Halloween-Nacht hunderte Polizisten im Einsatz (Symbolbild).
In Wien waren in der Halloween-Nacht hunderte Polizisten im Einsatz (Symbolbild).(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Wien ist es in der Halloween-Nacht zu Randalen gekommen. Im Zusammenhang mit Versammlungen in der Wiener Innenstadt wurden fünf Menschen vorläufig festgenommen. Alles in allem sei die Halloween-Nacht jedoch ohne gravierende Ausschreitungen über die Bühne gegangen, so die Polizei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fünf Menschen wurden wegen Widerstandshandlungen bzw. des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Nachdem es bereits zuvor auf Social-Media-Plattformen Gewaltaufrufe für die Halloween-Nacht gegeben hatte, standen mehrere hundert Polizeikräfte im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Polizeifahrzeug beschädigt
Der Großteil der Amtshandlungen wurde wegen missbräuchlicher Pyrotechnik-Verwendung geführt, erklärte die Polizei weiter. Vereinzelt sei es zu strafbaren Handlungen gekommen. Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, ein abgestelltes Polizeifahrzeug mittels brennbarer Flüssigkeit zu beschädigen.

Im Bezirk Donaustadt wurden mehrere mobile Toiletten angezündet, in Favoriten wurde ein Zigarettenautomat gesprengt. Größere sicherheitsrelevante Zwischenfälle konnten jedoch verhindert werden. Sogenannte Nachsicherungsmaßnahmen wurden in der Nacht fortgesetzt.

Lesen Sie auch:
Dutzende Polizisten kontrollieren eine Gruppe männlicher Jugendlicher beim Hanuschplatz.
„Krone“ vor Ort
„Jesus“-Rufe und Böller statt Randale in Salzburg
31.10.2026
Angst-Nacht Halloween
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
31.10.2026
Halloween-Chaos
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
01.11.2026

Zwei Versammlungen in Wiener Innenstadt
Zwei Demonstrationen in der Wiener Innenstadt waren laut Medienberichten bereits am Samstagabend ohne Zwischenfälle beendet worden. Nur wenige hundert Teilnehmer nahmen demnach daran teil. Mehrere Geschäfte hatten ihre Auslagen mit Holztafeln verbarrikadiert. Eine Versammlung stand unter dem Motto „GenZWachtAuf“. Protestiert wurde unter anderem für Bildung, Gesundheit und ein bezahlbares Leben.

Unter dem Motto „GenZ regelt“ hatten in zahlreichen deutschen Städten ähnliche Demonstrationen am Samstagnachmittag stattgefunden. Im Anschluss an friedliche Proteste gab es in einigen Städten wie Köln und Frankfurt jedoch gewalttätige Szenen und heftige Ausschreitungen. Schaufenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, Molotowcocktails auf Polizisten geworfen.

Hausdurchsuchungen nach Gewalt-Aufrufen
Die Landespolizeidirektion Wien hatte am Freitag mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden seien. Freitagfrüh fanden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.11.2026 08:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 10°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
7° / 10°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 9°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 9°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
7° / 10°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
137.520 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
110.640 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
85.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1352 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Wien
Hunderte Polizisten
Halloween-Nacht in Wien: Festnahmen und Randale
Krone Plus Logo
Philosophie im Hospiz
„Ich befürchte, dass Sterben zum Wettbewerb wird“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Wiener Derby Austria gegen Rapid
Austropop-Sängerin
Caro Fux: „Mein Papa dachte, ich dreh jetzt durch“
Schweizerhaus schließt
Tränen, Krügel und ein letztes Prosit für heuer
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf