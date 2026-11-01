„Schnelle Eingreiftruppe aktiviert T-Killerzellen“

In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ analysieren Immunologieprofessor Andreas Bergthaler (MedUniWien) und Senior Researcher Pamela Burger (Vetmeduni Wien) die Gefährlichkeit von Zoonosen. Burger: „Zoonosen sind Infektionserkrankungen, die zwischen Mensch und Tier hin- und hergetragen werden. So wie etwa bei Covid, MERS, Tuberkulose oder FSME.“
Bergthaler, der in den Corona-Jahren mit seinen Abwasser-Überwachungsanalysen einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ergänzt: „Kritisch wird es immer, wenn wie bei Corona neue Erreger hinzukommen. Zum Beispiel von Tier-Spezien wie den Fledermäusen. Unser Immunsystem agiert ja bei einem Virenbefall wie mit einem Werkzeugkasten. Unter anderem mit einer schnellen Eingreiftruppe, wo unser natürliches Immunsystem in Minuten aktiviert wird und T-Killerzellen schickt. Die erkennen und zerstören gezielt Zellen, die mit Viren infiziert sind. Durch Impfungen wird diese natürliche Virenabwehr weiter verstärkt.“
Wie man sich am besten vor einem Virenbefall schützen könne? Burger: „So, wie wir das auch in der Corona-Zeit getan haben. Mit guter Körperhygiene und häufigem Händewaschen. Und viel frischer Luft.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.