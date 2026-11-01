Nun könnte Waffenruhe für Schwarzes Meer kommen

Selenskyj denkt über Patriot-Tauschhandel nach

Wie berichtet, hat die US-Regierung zugesagt, der Ukraine 500 Patriot-Flugabwehrraketen zu verkaufen. Selenskyj denkt nun über Möglichkeiten nach, wie die Waffen beschleunigt bekommen werden können. „Ich werde versuchen, dies mit einigen Partnern zu vereinbaren, sodass wir aus diesem Paket von 500 Raketen bei jemandem 10, 20 oder 30 (Raketen) entnehmen können, um entsprechende Garantien und Verträge zu unterzeichnen, wonach wir diese Raketen später aus dem amerikanischen Paket mit einem gewissen Prozentsatz oder vielleicht auch ohne Aufschlag zurückgeben werden“, führte er aus.