Studierende zelten vor Kolosseum gegen hohe Mieten

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen bis Sonntagabend in der Nähe des Kolosseums bleiben und dort auch eine Versammlung abhalten. „Die Wohnungssuche in Rom ist ein schwieriges Unterfangen, da die verfügbaren Zimmer im Durchschnitt alle mehr als 500 Euro kosten“, sagte ein Koordinator des Studierendenverbands „Sinistra Universitaria“. Die Investitionen in Studierendenwohnheime reichten nicht aus. Die Studentinnen und Studenten fordern unter anderem einen stärkeren Ausbau öffentlich geförderter Wohnheimplätze und Maßnahmen, um die Mietkosten zu senken.