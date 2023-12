Ora 03: Die Katze ist tot, es lebe der China-Mini?

Vernünftige Motor-, aber schwache Ladeleistung

In Sachen Motorleistung hält sich der Ora 03 zurück: 126 kW/171 PS überstellt der Elektromotor an die Vorderräder, dazu ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Egal, ob es sich um das Basis- oder das Topmodell mit dem sportlichen Namen GT handelt. Der Unterschied liegt in der Ausstattung sowie in der Kapazität der Batterie: 48 kWh und eine WLTP-Reichweite von 320 km stehen 63 kWh und 400 km gegenüber. Größe und Gewicht der Akkus sind annähernd gleich, allerdings muss sich das Basismodell mit einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku begnügen, der GT hat Nickel-Kobalt-Mangan.