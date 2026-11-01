Zetteln Trump und Netanyahu einen neuen Krieg an?

Trump überlegte bereits mehrfach laut, den schwelenden Konflikt mit Teheran nach den Wahlen wieder aufflammen zu lassen. Zuletzt brachte er am Samstag neue Angriffe auf Ziele im Iran ins Spiel. „Wir haben ihr Atomprogramm ausgeschaltet. Wir müssen uns noch um, ich würde sagen, ein oder zwei Anlagen kümmern, aber das können wir in zehn Minuten erledigen“, sagte er vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Konkret nannte Trump den Berg Kolang, auch als „Pickaxe Mountain“ bekannt, unter dem ein iranischer Atomkomplex vermutet wird.