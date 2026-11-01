Sarah Engels hat Ehemann noch einmal geheiratet

Ein Foto zeigt ihren Ehemann, wie er zwischen Rosenblättern, Kerzen und Blumen vor ihr kniet. Zudem postete die Deutsche unter anderem ein Bild von ihrem Ehering und ein Kussbild am Strand. Die Hochzeit wurde auf den Malediven gefeiert und offenbar gleich mit den Flitterwochen verbunden, da Engels auch von einem Urlaub schrieb und in den vergangenen Tagen mehrfach Beiträge dazu postete. Auf Fotos ist sie etwa beim Schnorcheln neben einer Riesenschildkröte zu sehen, beim Reiten mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann sowie beim Pool mit einem Drink.



Diese Bilder von der Hochzeit postete die Sängerin: