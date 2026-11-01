Sarah Engels hat Ehemann noch einmal geheiratet

Die deutsche Sängerin Sarah Engels (34) hat ihren Ehemann Julian ein zweites Mal geheiratet. Auf Instagram postete sie Fotos von der Hochzeit auf den Malediven. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass du mich noch einmal fragen würdest, ob ich mich wieder für dich entscheiden würde“, schrieb sie dazu.
„Und plötzlich war es wieder da. Dieses Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, diese Emotionen. Als hätte ich mich gerade noch einmal ganz frisch in dich verliebt“, heißt es in dem Posting weiter. Die Beziehung sei nicht immer einfach, räumte die Sängerin ein. „Natürlich gibt es auch bei uns Tage, an denen nicht alles perfekt ist. An denen der Alltag stressig ist und du meine Launen aushalten musst“, schrieb Engels. Das Paar ist seit 2021 verheiratet.
Ein Foto zeigt ihren Ehemann, wie er zwischen Rosenblättern, Kerzen und Blumen vor ihr kniet. Zudem postete die Deutsche unter anderem ein Bild von ihrem Ehering und ein Kussbild am Strand. Die Hochzeit wurde auf den Malediven gefeiert und offenbar gleich mit den Flitterwochen verbunden, da Engels auch von einem Urlaub schrieb und in den vergangenen Tagen mehrfach Beiträge dazu postete. Auf Fotos ist sie etwa beim Schnorcheln neben einer Riesenschildkröte zu sehen, beim Reiten mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann sowie beim Pool mit einem Drink.
Diese Bilder von der Hochzeit postete die Sängerin:
Zukunft in Portugal?
Für die Zukunft träumt die 34-Jährige nach eigenen Angaben davon, mit ihrem Ehemann im Alter auf einer Bank in Portugal zu sitzen und auf ihr gemeinsames Leben zurückzublicken. „Vielleicht mit grauen Haaren, ein paar Falten mehr und all den Geschichten, die wir erzählen könnten“, schrieb sie.
Engels hat eine fast fünfjährige Tochter namens Solea mit ihrem Ehemann Julian. Zudem ist sie Mama des elfjährigen Alessio, der aus der Ehe mit Pietro Lombardi stammt. Dieser ist übrigens nicht im Malediven-Urlaub dabei, weil er unter anderem einige Tage mit seinem Vater in London war.
Engels vertrat Deutschland in diesem Jahr beim Song Contest in Wien mit dem Popsong „Fire“. Bekannt wurde sie 2011, als sie Zweite bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wurde.
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