Rot-weiß-roter Triumph? Finale ab 11.30 Uhr LIVE

Seit sie nach ihrem Zusammenschluss Anfang des Monats in Tokio in die Tour eingestiegen sind, reüssierten Miedler/Oberleitner beeindruckend. Nach einem Viertelfinale in Tokio holten sie beim ATP-1000-Turnier in Shanghai den Titel, kamen in Almaty ins Finale und spielen nun erneut um einen Titel.