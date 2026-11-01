Rot-weiß-roter Triumph? Finale ab 11.30 Uhr LIVE

Doppel-Finale bei den Erste Bank Open: Die Österreicher Lucas Miedler/Neil Oberleitner treffen auf die US-Amerikaner Ryan Seggerman/Learner Tien. Um 11.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Seit sie nach ihrem Zusammenschluss Anfang des Monats in Tokio in die Tour eingestiegen sind, reüssierten Miedler/Oberleitner beeindruckend. Nach einem Viertelfinale in Tokio holten sie beim ATP-1000-Turnier in Shanghai den Titel, kamen in Almaty ins Finale und spielen nun erneut um einen Titel.
In diesen vier Wochen sind die beiden das beste Doppel auf der Tour. Gegen Seggerman kommt es im Finale zur Revanche, entschied der doch in Almaty mit dem Inder Yuki Bhambri das Endspiel für sich.
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