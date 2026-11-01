Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Pause“ ist zu Ende

Ukraine setzt wieder russische Raffinerie in Brand

Ausland
01.11.2026 10:33
Fotos in sozialen Medien zeigten gewaltige Rauchsäulen über Kstowo.
Fotos in sozialen Medien zeigten gewaltige Rauchsäulen über Kstowo.(Bild: Exilenova+)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Mehrere Tage lang schickte die Ukraine keine Drohnen nach Russland, in der Nacht hat sie gezeigt, dass sie die Gegenangriffe wieder aufnimmt. Eine Ölraffinerie östlich von Moskau wurde getroffen. Ein großes Feuer brach, Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ukrainischen Medien zufolge setzten die Drohnen die Lukoil-Raffinerie in Kstowo im Gebiet Nischni Nowgorod in Brand, in der Kraft- und Schmierstoffe produziert werden. Sie gilt als eine der größten Ölraffinerien Russlands.

„Massiver Drohnenangriff“
Die russische Seite bestätigte einen „massiven Drohnenangriff“. Ein Industrieunternehmen im Bezirk Kstowo habe „erheblichen Schaden erlitten“, teilte der Gouverneur von Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, mit. Insgesamt seien „mehr als 100 Drohnen zerstört“ worden, Opfer habe es keine gegeben, fügte er hinzu. Offizielle ukrainische Äußerungen zu dem Angriff ab es bisher nicht.

Als Reaktion auf die russischen Angriffe hat die ukrainische Armee immer wieder Attacken auf die russische Energieinfrastruktur ausgeführt, um die kriegswichtigen Öl- und Gaseinnahmen Russlands zu schmälern. In den vergangenen Tagen hatten die ukrainischen Truppen diese Angriffe aber ausgesetzt. Am Freitag hatte Moskau erklärt, die Ukraine habe ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien nach einer mehrtägigen „Pause“ wieder aufgenommen.

Lesen Sie auch:
Hinter der spektakulären Operation steckt das Khartiia-Korps der ukrainischen Nationalgarde, die ...
Operation „Veles“
Ukraine dringt unterirdisch in Russen-Stellung vor
30.10.2026
„Wird sehr bald ...“
Trump überrascht mit Ansage zum Ukraine-Krieg
28.10.2026
Am letzten Wahltag
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
20.09.2026

Pause auf Druck von Trump?
Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ war es US-Präsident Donald Trump, der Druck auf die Ukraine ausgeübt hatte, die Drohnenattacken auszusetzen. Trump hatte Kiew wiederholt scharf dafür kritisiert, weil er sie für die steigenden Energiepreise weltweit und in den USA verantwortlich machte.

Der 80-Jährige befindet sich gerade im Wahlkampf-Endspurt für die Midterms kommenden Dienstag und erhoffte sich durch gedämpfte Spritpreise mehr Zustimmung. Dem „Wall Street Journal“ zufolge sollte die inoffizielle Unterbrechung entsprechend auch noch bis nach den US-Zwischenwahlen dauern. Nun hat die Ukraine lautstark gezeigt, dass sie da nicht mitmacht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
01.11.2026 10:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf