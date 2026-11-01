Ferienwohnung ging in Flammen auf – Großeinsatz

Zu Allerheiligen heulten die Sirenen im burgenländischen Andau. Gegen 7 Uhr früh wurde zu einem Gebäudebrand im Ortsgebiet alarmiert. Eine Ferienwohnung brannte völlig aus.
Aufgrund der Alarmstufe B3 – Gebäudebrand – wurden die Feuerwehren Tadten, St. Andrä am Zicksee, Frauenkirchen mit der Drehleiter sowie die Drohne Nord der Feuerwehr Rust mitalarmiert.
Der Einsatzleiter der heimischen Feuerwehr konnte aber bereits beim Eintreffen sehen, dass nicht alle Wehren nötig sein würden. Aus einem Ferienwohnungszubau trat zwar dichter Rauch aus, durch die räumlich begrenzten Verhältnisse vor Ort konnten die Feuerwehren St. Andrä, Frauenkirchen und Rust aber wieder storniert werden.
Die Ferienwohnung war zum Brandzeitpunkt auch unbewohnt und wurde zum Teil als Lagerraum genutzt.
Dichter Rauch drang ins Nachbargebäude
Durch das rasche Eingreifen mit zwei Atemschutztrupps konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Nachbargebäude verhindert werden. Bereits nach einer dreiviertel Stunde konnte „Brand aus!“ gemeldet und mit der Suche nach Glutnestern begonnen werden. Nachdem sich der dichte Rauch auch im Nachbargebäude eingenistet hatte, wurden die Räumlichkeiten mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht.
Die genaue Brandursache ist nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen 46 Feuerwehrmitglieder mit sieben Fahrzeugen sowie Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes.
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