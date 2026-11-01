Ferienwohnung ging in Flammen auf – Großeinsatz

Dichter Rauch drang ins Nachbargebäude

Durch das rasche Eingreifen mit zwei Atemschutztrupps konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Nachbargebäude verhindert werden. Bereits nach einer dreiviertel Stunde konnte „Brand aus!“ gemeldet und mit der Suche nach Glutnestern begonnen werden. Nachdem sich der dichte Rauch auch im Nachbargebäude eingenistet hatte, wurden die Räumlichkeiten mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht.