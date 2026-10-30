Wirtschaft tobt: „Netzkosten sind Standortskandal“

Bereits jetzt ist Kärnten im E-Control-Vergleich das teuerste Netzgebiet Österreichs. Eine Spitzenposition, die besonders in Wirtschaftskreisen für Negativschlagzeilen sorgt. Abgesehen vom Sonderfall Kleinwalsertal in Vorarlberg sinken die Stromnetzentgelte bekanntlich im kommenden Jahr in ganz Österreich – nur Kärnten legt noch einen drauf. Der aktuelle Begutachtungsentwurf der E-Control sieht sogar massive Erhöhungen vor.